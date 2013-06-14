“Укрзализныця” позволит грузоотправителям расчитываться по одному договору в разных валютах

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) позволит грузоотправителям заключать один договор на проведение расчета в различных валютах по перевозке во всех видах сообщения, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

По словам генерального директора “Укрзализныци” Сергея Болоболина, в этом направлении уже сделаны первые шаги - это упрощение процесса согласования заявок, а также персонифицированный метод работы с отправителями и получателями грузов.

"Мы планируем в ближайшее время предоставить клиенту возможность заключения одного договора на проведение расчета в разных валютах через единый расчетный центр за перевозку во всех видах сообщения и получение услуг, выполняемых предприятиями железнодорожного транспорта и связанных единым технологическим процессом, на любой станции “Укрзализныци”, открытой для грузовой операции", - сказал Болоболин во время панельной дискуссии в рамках Международной бизнес-конференции "ABC: Ukraine & Partners".

Как сообщал УНИАН, ранее Болоболин отметил, что “Укрзализныця” считает начавшийся процесс реформирования важнейшим направлением своего развития.