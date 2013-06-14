Проект первого конкурса на строительство автодороги разработают уже в этом году

Проект первого концессионного конкурса на строительство автомобильной дороги разработают в текущем году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, об этом во время брифинга по итогам панельной дискуссии на международной бизнес-конференции "ABC: Ukraine & Partners" рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Козак.

"Министерство инфраструктуры и «Укравтодор» работают над подготовкой концессионных конкурсов на строительство автомобильных дорог. На сегодня уже готовы 7 проектов строительства дорог, которые будут предложены инвесторам. И уже в этом году будет разработан проект первого концессионного конкурса", - цитирует пресс-служба Козака.

По словам министра, "конкурс - дело не одного дня", так как необходимо подготовить пакет законодательных документов. При том что концессионная дорога будет платной, она должна иметь бесплатную альтернативную дорогу.

Таким образом, готовятся проекты, сметы, определяется объем работ, рассчитывается грузопоток, чтобы посчитать окупаемость проекта.

Среди проектов, которые будут предложены инвестору, по словам Козака: кольцевая дорога вокруг Киева, участок дороги от границы России через Харьков в направлении Крыма, участок автодороги от границы с Польшей в направлении Киева через Львовскую и Ровенскую области, участок от Ульяновки на Одесской трассе на Крым.

Министр уточнил, что о стоимости этих проектов можно будет говорить после проведения всех расчетов.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины до конца года планирует объявить несколько концессионных конкурсов на строительство дорог.

При этом глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины «Укравтодор» Евгений Прусенко отметил, что объем средств, запланированных к привлечению в рамках реализации приоритетных проектов строительства дорог на условиях концессии, составляет порядка 10 млрд долл.