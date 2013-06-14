Пассажиры через Facebook просят Президента и премьера закупить новые поезда

Пользователи социальной сети Facebook обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу и премьер-министру Николаю Азарову с просьбой закупить новый подвижной состав для «Укрзализныци». Об этом говорится в петиции, размещенной в соцсети.

«Мы знаем, что средства на покупку нового пассажирского состава должны выделяться из государственного бюджета. В этом году впервые Президент дал задание осуществить покупку за счет госбюджета. Сделайте это! Ведь раньше новые поезда (и скоростные в том числе) приобретались лишь за счет "Укрзализныци". Покажите нам, что Вы видите не только аэропорты и дороги», - говорится в петиции.

Пользователи также заявляют, что дополнительные поезда не меняют ситуацию к лучшему, ведь их вагоны также находятся в плачевном состоянии.

«12 июня премьер-министр Николай Азаров на заседании правительства сообщил, что «если нужно будет вводить дополнительные поезда — то они будут введены». Но такие дополнительные поезда, как упомянутый выше состав по маршруту Севастополь – Киев, нам не нужны! Мы не хотим пугать своих детей видами туалетов и купе, напоминающих тюремные камеры военного времени», - говорится в обращении.

По словам авторов, в поисках билетов на более комфортабельные поезда им приходится обращаться к спекулянтам.

“Мы гоняемся за билетами на фирменные поезда – с вагонами вменяемого возраста, кондиционерами и хотя бы приемлемым уровнем комфорта. Именно охота за такими вменяемыми поездами превращается в погоню и нелепую торговлю с перекупщиком на вокзале, напоминающую охоту за чешской «стенкой» или импортным алкоголем в советские времена”,- сообщают пользователи Facebook.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабмина поручил Министерству инфраструктуры обеспечить бесперебойную продажу билетов и ввести дополнительные поезда в южном направлении в связи с тем, что пользователи сети Facebook публиковали жалобы о нехватке билетов на личной странице премьера.

Позже на брифинге министр инфраструктуры Украины Владимир Козак заявил, что некоторые поезда, которые следуют в Крым из всех регионов Украины, заполнены лишь на 50-60%, поэтому проблем с проездом не наблюдается.