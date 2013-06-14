Итальянская авиакомпания Meridiana Fly начала выполнять рейсы Ольбия-Киев

Итальянская авиакомпания Meridiana Fly с 14 июня начала выполнять еженедельные рейсы Ольбия (о. Сардиния, Италия) - Киев в аэропорт «Борисполь». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта «Борисполь».

Согласно сообщению, рейсы будут выполняться еженедельно по четвергам на современных самолетах Boeing- 737. При этом с июля в самолетах будет доступен сервис премиум-класса.

«Это первый рейс, соединяющий Украину и остров Сардиния. Мы рады, что наши пассажиры получили возможность прямого перелета на этот популярный туристический курорт Италии», - цитирует пресс-служба директора по производству аэропорта «Борисполь» Александра Черепанова.

Справка УНИАН. Компания Meridiana Fly является вторым по величине авиаперевозчиком Италии с базой в г. Ольбия. Создана в конце февраля 2010 путем объединения авиакомпаний Meridiana и Eurofly. В октябре 2011 года в состав группы Meridiana fly вошла авиакомпания Air Italy.

Маршрутная сеть Meridiana SpA включает в себя 90 направлений, более 1500 рейсов в неделю в Италии и по миру.

Авиакомпания Meridiana предлагает сеть маршрутов по 7 межконтинентальным, 48 международным и 32 внутренним направлениям.

Объединенный флот группы включает в себя 28 самолетов, среди которых 10 MD82, семь Airbus A320, три Boeing 737-700, два Boeing 737-300WL, два Boeing 737-800, один Boeing 767-200, три Boeing 767-300.

Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более 100 направлениям.