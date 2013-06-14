Госдума приняла законопроект о защите авторских прав в интернете

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите авторских прав в интернете. За инициативу проголосовало 257 депутатов, против — три и один воздержался, сообщает Lenta.ru.

Законопроект предлагает изменения в Гражданский кодекс, а также в Гражданский процессуальный и арбитражный процессуальный кодексы. В соответствии с ним правообладатель может попросить суд ограничить доступ к нелегальному контенту. После того, как суд одобрит просьбу, владельцы сайта, на котором размещен спорный материал, должны ограничить доступ к нему, либо это сделают интернет-провайдеры.

Далее правообладатель должен обратиться с иском в суд. Если судья решит, что жалоба была необоснованной, владелец сайта сможет разблокировать доступ к спорному материалу. Представляя законопроект, депутаты подчеркнули, что администрация ресурсов сможет потребовать возмещения убытков.

Также в норме прописано, что все споры по авторским правам должны рассматриваться в Мосгорсуде.

Законопроект был разработан без участия интернет-сообщества и без согласования с профильными министерствами. В «Яндексе», Google и Mail.Ru Group, а также в Российской ассоциации электронных коммуникаций выступили с жесткой критикой документа. Организации считают, что положения законопроекта нереализуемы технически и могут нести опасность для развития интернета в России.

Две из упомянутых интернет-компаний, «Яндекс» и Google, подготовили свои поправки к законопроекту. В Госдуме объявили, что ко второму чтению готовы рассмотреть замечания сообщества.

Во втором и третьем чтении законопроект может быть рассмотрен уже на следующей неделе.