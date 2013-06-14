Донецкий железнодорожный вокзал увеличил продажу билетов в пригородных кассах на 81%

Донецкий железнодорожный вокзал в январе-мае 2013 года увеличил продажу проездных документов в пригородных кассах на 81,4% - до 367,9 тыс. билетов по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сообщили УНИАН в пресс-центре Донецкой железной дороги (ДЖД).

Согласно сообщению, повысить продажи билетов позволил ввод на пригородном вокзале турникетной системы контроля за наличием проездных документов.

“Через год после ввода в эксплуатацию нового пригородного комплекса на вокзале Донецк (22 мая 2012) в 1,8 раза увеличилась продажа билетов на пригородные поезда. Приведенные цифры доказывают целесообразность введения автоматизированной системы контроля доступа пассажиров к пригородным поездам”, - подчеркнули на ДЖД.

За тот же период Славянский вокзал увеличил продажу билетов в пригородных кассах почти в 5 раз - до 209,1 тыс. по сравнению с январем-маем 2012 года.

Согласно сообщению пресс-центра, турникетная система создана для исключения возможности безбилетного проезда на пригородных поездах.

“С помощью автоматизированной системы контроля доступа пассажиров к пригородным поездам Донецкая железная стремится исключить безбилетный проезд. Кроме того, это позволяет иметь полную и достоверную информацию о потреблении разными категориями пассажиров услуг пригородного железнодорожного транспорта”, - обьяснили на ДЖД.

Как сообщал УНИАН, с вводом в эксплуатацию вокзального комплекса Донецк в мае 2012 года начала работать турникетная система пропуска к пригородным поездам - попасть к поездам можно исключительно через турникетную систему.

Пассажиры льготных категорий населения при наличии соответствующих удостоверений обязаны оформить проездные документы в кассе.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является крупнейшим перевозчиком пассажиров в Донбассе. За 4 месяца 2012 года ДЖД в пригородном сообщении перевезла 15,2 млн человек, из них 13,8 млн (90,7%) - это пассажиры льготных категорий.