Южная железная дорога удвоила продажу электронных билетов

Южная железная дорога (ЮЖД) в январе-мае 2013 года увеличили продажу проездных документов через Интернет в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 80 тыс. штук, сообщили УНИАН в пресс-служба ЮЖД.

«Из года в год растет количество пассажиров, отдающих предпочтение электронному бронированию, заказу и оформлению билетов на поезда. Так, в течение пяти месяцев 2013 ЮЖД распечатано более 80000 проездных документов, оплаченных через Интернет. Почти треть из них - 25 836 - были приобретены в течение мая», - говорится в пресс-релизе.

По сообщению пресс-службы ЮЖД, с февраля 2013 года на скоростные электропоезда категории «Интерсити +» сообщением Харьков - Киев также можно оформить электронный проездной документ.

«Преимущество такого посадочного документа заключается в возможности, самостоятельно распечатав бланк заказа на бумаге, следовать непосредственно к поезду», - отметили на ЮЖД.

Согласно сообщению, в течение 2013 года на поезда «Интерсити +» сообщением Харьков - Киев было продано 5491 электронных проездных документов. В марте было реализовано 1243 документа этой категории, в апреле - 1592, а в мае - 1937.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с начала продажи железнодорожных билетов через Интернет (с 2008 года) реализовала более 4,5 млн электронных билетов.