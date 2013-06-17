ЧП на станции метро «Шулявская»: Святошинско-Броварская линия работала в ограниченном режиме
09:14, 17 июня 2013Транспорт/Связь
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В Киеве 17 июня в 8.11 на Святошинско-Броварской линии метрополитена на станции «Шулявская» пассажир упал на рельсы, в связи с чем линия работала в ограниченном режиме.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе метрополитена.
В 8.50 тело пассажира было поднято с путей. Спасти его жизнь не удалось.
Движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро возобновлено.
На этой линии поезда временно курсировали от станции «Лесная» до станции «Вокзальная» и от «Академгородка» до «Святошино».
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