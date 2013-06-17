Для прибывающих в ЕС авиапассажиров могут ввести обязательную онлайн-регистрацию

Министр внутренних дел Германии Ганс-Петер Фридрих предлагает ввести обязательную онлайн-регистрацию авиапассажиров перед полетом, чтобы предотвратить въезд в Европейский Союз нежелательных лиц.

Как сообщает «Немецкая волна», по мнению федерального министра внутренних дел, в Евросоюзе в будущем следует ввести обязательную предполетную онлайн-регистрацию авиапассажиров, которые отправляются в ЕС, с указанием их личных данных.

В интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 16 июня, Фридрих сказал, что немецкие органы безопасности должны еще до въезда иностранцев проверять, не находятся ли они в списках лиц, которые пребывают под уголовным преследованием или в розыске. Подобная Электронная система авторизации путешествия (ESTA) уже несколько лет успешно используется в США, заметил министр.

Плата за регистрацию должна составлять, по мнению Фридриха, около 10 евро. В США за подобную процедуру берут 14 долларов.

Немецкий политик высказался за то, чтобы ввести такую систему как можно скорее.

Электронную систему авторизации путешествия ESTA Соединенные Штаты Америки ввели в 2009 году. Туристы и бизнесмены, которые въезжают в страну без визы, должны перед полетом заполнить на сайте ESTA анкету, указывая имя, дату рождения, место проживания и номер кредитной карточки. Также путешествующим необходимо ответить на вопрос о личном прошлом, в частности, указать, совершали ли они преступления и были ли осуждены за них.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер также поддерживает идею введения в Евросоюзе электронной регистрации, сообщает информационное агентство AFP. Главным аргументом в интересах этого он назвал безопасность европейских граждан. При этом он подчеркнул важность высокой степени защиты полученных в процессе регистрации данных.

В то же время руководитель профсоюза немецкой полиции Оливер Мальхов высказался за введение системы онлайн-регистрации с определенными ограничениями. "Нужно обязать к этому лишь определенные страны и пока существует угроза терроризма", - отметил он. Мальхов подчеркнул, что для того, чтобы подобная система начала работать, необходима законодательная база.