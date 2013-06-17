“ПриватБанк” за месяц продал почти 100 тыс. электронных железнодорожных билетов

“ПриватБанк” в мае 2013 года через сервис продажи электронных проездных документов реализовал 91 тыс. именных железнодорожных билетов, сообщили УНИАН в пресс-службе “Приватбанка”.

Согласно сообщению, с начала работы сервиса (февраль 2012 года) реализовано более 1,2 млн проездных документов на поезда, автобусы и самолеты.

“Сегодня каждый третий электронный билет на поезд и каждый второй автобусный билет продается через «ПриватБанк». Мы не просто предоставляем возможность купить билет, но и консультируем клиентов и обеспечиваем поддержку от момента бронирования места до посадки в вагон”, - цитирует пресс-служба руководителя направления “Электронные билеты” “ПриватБанка” Кристину Кармазину.

По информации пресс-службы, в банке ожидают почти двукратного роста продаж электронных билетов по итогам отпускного сезона.

Кроме того, планируется внедрение системы посадки по электронным билетам на поезда категории “Интерсити”.

Как сообщал УНИАН, в марте 2013 года «ПриватБанк» продал более 70 тысяч электронных железнодорожных билетов в Крым и на другие южные направления для поездок на майские праздники.

«ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим финансовым учреждением страны по объему активов.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 172,43 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 113,73 млрд грн, обязательства - 154,13 млрд грн, средства клиентов - 106,34 млрд грн, собственный капитал - 18,3 млрд грн, уставный капитал - 14,9 млрд грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,53 млрд грн.

Основными владельцами банка на начало 2013 года являлись Геннадий Боголюбов - 33,83%, Игорь Коломойский - 33,77% и Triantal Investments Ltd. (Кипр) - 24,99%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В марте через «ПриватБанк» купили более 70 тыс. железнодорожных билетов