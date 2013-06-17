Железные дороги за 5 месяцев сократили перевозку угля на 7,4%

Железные дороги Украины в январе-мае текущего года сократили перевозку угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4% - до 45,786 млн тонн c 49,565 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, во внутреннем сообщении железные дороги за 5 месяцев сократили перевозку угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5% - до 35 млн тонн.

Перевозка импортного угля в январе-мае упала на 6,9% - до 5,734 млн тонн, а перевозка угля на экспорт составила 2,778 млн тонн (сравнительный показатель за 2012 год не предоставлен).

При этом транзитные перевозки угля за 5 месяцев сократились на 40% - до 2,206 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-апреле текущего года сократили перевозку угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9% - до 36,678 млн тонн с 38,974 млн тонн.

Железные дороги Украины в I квартале 2013 года сократили объем импортных грузоперевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2% - до 8,3 млн тонн. При этом доля угля в объеме импортных перевозок уменьшилась на 11%.

Справка УНИАН. Основным видом грузов, который перевозится железнодорожным транспортом Украины, является каменный уголь, которого в течение 2012 года было перевезено 122,4 млн тонн.