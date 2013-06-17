"Днеправиа" с 14 июня выполняет рейсы из Киева и Москвы в Севастополь

Авиакомпания "Днеправиа" (Днепропетровск) с 14 июня начала выполнять регулярные ежедневные авиарейсы из Киева и Москвы в севастопольский международный аэропорт "Бельбек", сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании.

Согласно данным системы бронирования авиаперевозчика, стоимость билетов в обе стороны по маршруту Киев-Севастополь в эконом-классе составит от 1174 грн, а по маршруту Москва-Севастополь - от 1997 грн.

Согласно сообщению пресс-службы, продолжительность полета из Киева составляет 1 час 10 минут, из Москвы — 2 часа 15 минут.

Справка УНИАН. "Днеправиа" - украинская авиакомпания, в состав которой входит аэропорт "Днепропетровск". Обслуживает регулярные, внутренние, международные и чартерные рейсы, предоставляет услуги по перевозке пассажиров, груза воздушным транспортом. Авиакомпания получила лицензию Госавиаслужбы на осуществление деятельности 29 сентября 2012 года. Численность штатных работников за 2012 год составила 842 человека.