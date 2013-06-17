Транспортные предприятия Украины за 5 месяцев перевезли 2,7 млрд пассажиров

Предприятия транспорта Украины в январе-мае 2013 года перевезли 2,744 млрд пассажиров, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Как сообщает Государственная служба статистики Украины, пассажирооборот транспорта за 5 месяцев 2013 года составил почти 49,273 млрд пасс./км - на 3,5% меньше уровня января-мая 2012 года.

Как сообщал УНИАН, предприятия транспорта Украины в январе-апреле 2013 года перевезли 2,195 млрд пассажиров, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Пассажирооборот транспорта за 4 месяца 2013 года составил 37,8 млрд пасс./км - на 3,4% меньше уровня января-апреля 2012 года.

В 2012 году предприятия транспорта Украины сократили пассажирские перевозки на 2,4% – до 6,812 млрд человек.

Пассажирооборот транспорта в 2012 году составил 132,48 млрд пасс./км — на 1,2% меньше уровня 2011 года.

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