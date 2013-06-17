В КГГА обещают построить 5 станций метро на Троещину за два года

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов не отказывается от планов начать строительство метро на Троещину в этом году и обещает за 2 года при условии стабильного финансирования сдать в эксплуатацию 5 станций новой линии метрополитена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Как отметил Попов, 5 станций метрополитена в сторону жилого массива Троещина - это лишь первый этап, который включает две станции метро на Правом берегу, две станции на Подольско-Воскресенском мосту и одну станцию на Левом берегу “Радужная”.

“Что касается первого этапа, нам очень хотелось бы, и так оно и будет при стабильном финансировании, это примерно 2 года”, - сказал Попов о сроках реализации строительства первые 5 станций четвертой линии Киевского метрополитена.

“У нас таких сроков никогда не было, но, учитывая, что здесь 2 станции на поверхности, то это позволяет нам сократить сроки строительства”, - добавил Попов.

По его словам, как только будет завершено строительство станции «Теремки», все мощности “Киевметростроя” будут переброшены на строительство метро на Троещину. Попов напомнил, что в целом новая линия будет включать 12 станций. То есть еще 7 станций будут строиться позже, на втором этапе.

Также председатель КГГА объяснил некоторую задержку с началом строительства. По его словам, городские власти отработали один вариант финансирования, а теперь им предложено еще два.

“Нужно выбрать лучший, самый выгодный для Киева. Мы этот вопрос отработаем вместе с финансовым блоком с правительством”, - подчеркнул Попов.

Он также проинформировал, что введение в эксплуатацию станции метро “Теремки” планируется на 24 августа, то есть на День Независимости.

“Есть условия, при которых сдадим в эксплуатацию станцию, - это стабильное финансирование, коллектив работает очень согласованно. Мы взяли на себя определенные обязательства и вместе с правительством сейчас устанавливаем стабильное финансирование. Я имею надежду, что мы до этой даты запустим эту станцию”, - сказал председатель КГГА.

Как сообщал УНИАН, в апреле председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявлял, что на строительство первой очереди линии метро на Троещину Киеву необходимо 700 млн долларов.

"Первый этап - 5 станций, которые соединят правый берег и одну станцию, - “Радужную” - на левом берегу. Это даст возможность в сжатые сроки, например, до конца 2015 года, запустить этот проект. В целом на реализацию этого проекта необходимо около 2 млрд долл., а на первый этап – около 700 млн долл.”, - сказал А.Попов.