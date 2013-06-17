Попов обещает, что электронный билет будет значительно дешевле разового

В Киеве планируется внедрить электронную систему оплаты проезда в коммунальном транспорте, когда жители города - владельцы электронного билета будут платить за проезд гораздо меньше, чем пассажиры, которые будут пользоваться разовым билетом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель КГГА Александр Попов, комментируя необходимость ежегодно выделять из городского бюджета коммунальным предприятиям дотации в сумме около 300 млн грн с целью сдержать рост стоимости проезда.

“Что будет в перспективе? Мы намерены ввести новую систему оплаты - электронную систему, которая позволит, имея электронный билет, пользоваться любым видом транспорта и ездить на любое расстояние и оплачивать таким билетом свой проезд. Мы эту систему сейчас готовим”, - сказал Попов.

По его словам, власти столицы изучают соответствующий опыт европейских стран, а также Москвы. “И хотим его предложить на практике у нас. Думаю, что на протяжении лета мы будем готовы к реализации такой программы”, - сообщил председатель КГГА.

Он отметил, что проект “Карточка киевлянина” предусматривается интегрировать в эту электронную систему. “Сегодня готовность высокая, но нужно немножко доработать, чтобы предложить это жителям обсудить и таким образом защитить интересы киевлян”, - сказал Попов.

По убеждению председателя КГГА, стоимость проезда для киевлянина должна быть, если у него постоянный билет, “значительно дешевле, чем проезд разовый не для жителя Киева”.

Как сообщал УНИАН, с марта 2012 года началось внедрение пилотного этапа проекта «Карточка киевлянина». На протяжении пилотного периода проекта заявки на получение карточек подали 58 тыс. отдельных категорий лиц. Из них уже 54,5 тыс. жителей столицы стали обладателями «Карточек киевлянина» и пользуются следующими преимуществами:

бесплатный проезд в метро – транспортное дополнение карточки;

25-30% скидки на 86 медицинских препаратов в сети аптек КП «Фармация» (62 аптеки) – фармацевтическое дополнение;

открытие банковского депозитного счета под 12,5% и возможность снятия наличности, осуществление оплаты услуг и товаров без комиссии – банковское дополнение карточки.

Продолжается работа над расширением возможностей карточки – активация торгового, коммунального, медицинского и других дополнений, а также расширение категорий граждан. Полномасштабное внедрение проекта позволит выдавать карточки всем льготным категориям граждан (около 425 тысяч человек) и начать выдачу карточек всем жителям города. Кроме того, планируется привлечь к выдаче отделение банков-эмитентов и увеличить количество пунктов регистрации для большего удобства граждан.

Для получения «Карточки киевлянина» следует обращаться в районные управления труда и социальной защиты населения по месту регистрации или в Департамент социальной политики.