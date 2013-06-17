Миндоходов прогнозирует летом рост пассажиропотока через границу в 2,5 раза

Министерство доходов и сборов Украины прогнозирует увеличение пассажиропотока через украинскую границу в 2,5 раза с началом курортного сезона, сообщила УНИАН пресс-служба Миндоходов.

По данным Министерства, с начала лета количество желающих пресечь таможенную границу Украины увеличилось почти в 1,5 раза. За две недели июня сотрудники таможенных пунктов Миндоходов оформили почти 1 млн автотранспортных средств, из которых легковые автомобили составляют 830,5 тыс. Также в Украину въехало 21 тыс. автобусов и 148 тыс. грузовиков.

Согласно сообщению Миндоходов, сейчас ведутся подготовительные работы к возможному наплыву иностранных гостей и граждан Украины, путешествующих через границу.

«На западной границе, где зафиксирован наибольший пассажиропоток, организованы дополнительные полосы движения автотранспорта и увеличено количество таможенных инспекторов, созданные выносные рабочие места для персонала», - говорится в сообщении.

Таким образом, пропускная способность увеличилась в таможенных пунктах «Чоп-Захонь» (Чопская таможня Миндоходив), Краковец-Корчева (Львовская таможня Миндоходив), Ягодин-Дорохуск (Ягодинская таможня Миндоходив).

Как сообщал УНИАН, в период майских праздников – с 1 по 12 мая – сотрудники Миндоходов пропустили через государственную границу 797 тыс. транспортных средств, в том числе 787 тыс. автомобилей.

Справка УНИАН. Пограничные службы в своей статистике не собирают данные о том, сколько точно граждан пересекают границу, а фиксируют только количество ее пересечений. Те же люди могут - и часто это делают - пересекать границу по несколько раз в неделю и даже в день, занимаясь главным образом покупкой товаров для перепродажи.