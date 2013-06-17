Lufthansa заказала 100 самолетов на авиасалоне в Ле-Бурже

Крупнейший немецкий авиаперевозчик Lufthansa и европейский авиационный концерн Airbus заключили контракт на поставку 100 самолетов A320 общей каталожной стоимостью 10,4 миллиарда долларов на авиасалоне в Ле-Бурже, сообщает агентство Рейтер.

Lufthansa приобретет 30 самолетов А320, 35 - A320neo и 35 - A321neo, поставки которых запланированы на 2015-2025 годы. Контракт на поставку двух флагманских самолетов A380, покупка которых была одобрена советом директоров ранее в текущем году, пока не заключен.

Lufthansa Group является одной из крупнейших авиакомпаний в мире и занимается как пассажирскими, так и грузовыми перевозками. Ежегодно услугами немецкой авиакомпании пользуются более 50 миллионов человек, а общее количество рейсов группы Lufthansa измеряется сотнями тысяч.

Airbus входит в состав европейского авиационного и оборонного концерна EADS.