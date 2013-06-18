Северная Корея в этом году купит у Китая 500 тысяч мобильных, из них 100 тысяч - смартфоны

Северная Корея в этом году импортирует 100 тысяч смартфонов из Китая, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на радиостанцию "Свободная Азия".

Китай отправит в Северную Корею 500 тысяч мобильных телефонов, 100 тысяч из которых - смартфоны, передает радиостанция со ссылкой на сообщение высшего должностного лица правительства КНР, опубликованное в Weibo, китайском аналоге Twitter.

В Китае смартфоны стоят около тысячи юаней (чуть больше 163 долларов), в КНДР их будут продавать по 2,8 тысячи юаней, а разница пойдет в казну северокорейского режима, сообщает источник.

Верхушка Трудовой партии Кореи обычно пользуется именно смартфонами, им частично разрешены видео-звонки и беспроводная подписка на некоторые СМИ, такие как главная газета страны "Нодон синмун".

Ранее сообщалось, что число пользователей мобильной связью в КНДР превысило 2 миллиона человек.