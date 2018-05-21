На автобусе по Европе: куда и почем

Автобусные туры в последнее время стали популярными в Украине. Они привлекают разнообразностью как цены, так и насыщенности программы. Это – оптимальное решение для тех, кто не переносит авиаперелеты, а также для любителей посетить как можно больше стран, ознакомиться с массой достопримечательностей за короткий промежуток времени. Особенно востребованы вояжи в Европу в силу расположения Украины - путешествовать на автобусе по странам ЕС довольно удобно и можно выстроить интересные маршруты с комфортными стыковками. Эксперты считают, что этот сегмент рынка будет расти, хотя и преград на пути его развития хватает.

Дешевые и дорогие - среднего не бывает

Самые заядлые автобусные путешественники, в основном, это - люди, которые любят наблюдать мир из окна. А это на сегодня можно сделать практически по всем европейским направлениям при широком диапазоне цен – от 200 евро до 600 и больше. Если повезет, и Вы попадете под акцию, которые сейчас очень распространены на туристическом рынке, то поездка на 3-4 дня в Европу обойдется даже в 100 евро. Правда, такой тур, как правило, будет включать в себя посещение одного города, обзорную экскурсию по нему и ночные переезды. Все остальное будет предлагаться по факультативной программе за отдельную плату. Причем она может составлять 30-40% стоимости самого тура.

Вояжи продолжительностью 7-10-14 дней обойдутся гораздо дороже – в среднем от 600 евро. Но и включать в себя они будут значительно больше – несколько стран и насыщенная экскурсионная программа, стоимость которой входит в цену тура.

Между тем, автотуристическая услуга не столь развита в Украине. Как пояснил директор компании «Феерия» Игорь Захаренко, в сегменте автобусных туров нет жесткой конкурентной борьбы, «это - очень большая работа, многие фирмы просто не хотят с этим связываться».

По словам заместителя директора туристической компании «Артекс» Сергея Филянина, на рынке уже сформировалась специализация: около 10 компаний работают в массовом сегменте коротких недорогих поездок, более дорогими турами по углубленной программе занимаются не более 3-4 туроператоров. «Дорогие туры покупает меньше людей, поэтому в данном сегменте меньше туроператоров», - сказал он.

Эксперты называют лидерами «углубленных» автобусных туров компании «Артекс», «Инкомарттур», «Феерия», «Татур». При этом специалисты отмечают, что покупателями «дорогих» автобусных путешествий часто становятся люди, которые впервые посетили Европу туром «выходного дня» и после решили узнать «старушку» глубже.

Еще одной особенностью автобусного туризма является то, что стоимость тура, как правило, никак не влияет на условия, в которых проживают и путешествуют. Главный ценообразующий фактор – насыщенность экскурсионной программы. Останавливаются туристы, как правило, в отелях класса «3 звезды» с оборудованными автобусными стоянками. Кстати, завтраки включены в стоимость проживания. Такие гостиницы располагаются не в центре города, но программа тура предусматривает удобство передвижения.

Отличием «дорогих» туров от «недорогих» можно назвать и частоту отправления. Если короткий тур «приехали-сфотографировались-уехали» оператор может осуществлять в сезон каждую неделю, то некоторых «дорогих» туров путешественники ожидают иногда несколько месяцев. Особенные туры-«изюминки», например, «Рождество в Лапландии», проводят раз в год. При этом очередь на них за год вперед, и свободных мест не бывает.

Ночной дозор

Сэкономить оператору на организации автобусных туров можно, используя ночные переезды. Их отсутствие на сегодня стало своеобразным конкурентным преимуществом. Ночные переезды распространены в эконом-сегменте. Например, средняя стоимость ночлега в европейских гостиницах, которые используются организаторами туров, составляет от 30 евро за ночь. Кроме туристов, туроператору нужно поселить в отеле и водителя, и гида, а к тому же заплатить за парковку автобуса. Поэтому ему гораздо выгоднее, чтобы автобус ночью ехал. На безопасность движения это не влияет – в экипаже, обслуживающем тур, два водителя, которые сменяют друг друга.

Кроме того, по словам представителей туркомпаний, дневные переезды гораздо более медленные, чем ночные, ведь приходится преодолевать и заторы в городах, и чаще останавливаться по требованию бодрствующих пассажиров.

«Ночные переезды не удобны с точки зрения пассажира, но они удобны с точки зрения логистики,- говорит Филянин. - Но туры, где каждую ночь нужно спать в автобусе, сейчас никто не предлагает».

По словам Захаренко, бюджетные туры длительностью 7 дней без ночных переездов очень популярны. При этом они рассчитываются таким образом, чтобы турист мог потратить всего пять рабочих дней, поэтому воспользоваться туром могут даже очень занятые граждане.

Куда едем

Особым спросом на сегодня пользуются самые дорогие и самые дешевые туры, а самыми популярными уже довольно давно остаются с посещением Парижа, отмечает Захаренко. Кроме того, по его словам, летом украинцы любят ездить в Скандинавию, которая осенью и зимой кажется не очень приветливой.

С ним согласен заместитель директора туроператора "Татур" Николай Король: «В начале летнего сезона активным спросом пользуются комбинированные автобусные туры: экскурсионная программа плюс отдых на море. Из направлений могу выделить Италию и Францию, а также Санкт-Петербург».

Кроме того, по его словам, трендом этого сезона стали вояжи в Грецию, которые также предполагают и экскурсии, и пляжный отдых со средней стоимостью около 300 евро, включая визовый сбор.

Эксперты отмечают, что рынок автобусных туров по Европе во многом зависит от транспортной составляющей - для туриста очень важно, в каких условиях он будет ехать, поэтому характеристики автобусов выходят на первое место.

Как правило, туркомпании, даже лидирующие в этом сегменте рынка, не имеют собственного автопарка. «Свой транспорт практически никто не держит потому, что это очень хлопотно, а в сегменте автобусных туров присутствует явная сезонность, загруженность предполагается только полгода, - поясняет Филянин. – Поэтому компании арендуют автобусы».

Это подтверждает Захаренко: «Транспорт арендуем. Работаем больше с европейскими перевозчиками - польскими, словацкими и венгерскими фирмами. Но в последнее время переориентируемся на отечественных перевозчиков, ведь их парк автобусов улучшается».

Король подтверждает - «сегодня у украинских транспортных компаний качество автопарка довольно высокое». «Старых автобусов с каждым сезоном становится все меньше, ведь европейские требования становятся жестче. Тем самым отсекаются низкокачественные перевозчики», - отметил он.

Автобус – не роскошь, а средство передвижения

Впрочем, украинские автоперевозчики считают, что конкурировать с иностранными коллегами им сложно. По словам советника президента Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Петра Главатского, в последние годы, когда украинцы стали активно ездить в зарубежные туры, в нашей стране, к сожалению, не происходило никаких изменений таможенного законодательства, позволяющих транспортным компаниям закупать подвижной состав – таможенная пошлина за ввозимый автобус составляет 20%. То есть, транспортники могут позволить себе купить лишь бэушные машины. Стоимость такого авто в хорошем состоянии категории ЕВРО3, ниже которой законодательство не позволяет ввозить транспорт на таможенную территорию Украины, составляет минимум 120 тыс евро. Для сравнения: новый автобус такого класса стоит около 350 тыс. евро.

«К этим 120 тысячам нужно добавить около 44% накрутки, - говорит Главатский. - 20% - таможенная пошлина, 20% - НДС и 3-4% на прочие процедуры. Получается, что автобус для транспортной компании обойдется в 170 тыс. евро. Это - очень дорого. При уровне цен, которые наши перевозчики могут предлагать пассажирам, такой автобус будет окупаться очень долго. Если бы таможенные пошлины были бы нулевые, то это бы значительно облегчило обновление парка. Мы этот вопрос поднимаем перед правительством, но пока нас не слышат, так как не могут разделить в нормативной базе два понятия: автобусы вообще и автобусы высокого туристического класса для дальних магистральных перевозок».

Импортозамещения на данном рынке транспортникам пока ожидать не приходится: в Украине автобусы, пригодные для дальних поездок, практически не производятся. «Единственный производитель автобусов – завод ЛАЗ, но его возможности 10-15 машин в год, а потребность рынка - около 500 экскурсионных автобусов большой вместимости, комфортных, с кондиционерами и другими удобствами», - подчеркивает Главатский.

Советник президента АСМАП отмечает, что спрос на перевозки на качественных туристических автобусах оценили в соседних странах, там всячески способствуют развитию данного рынка. Так, например, в соседней Молдове нет таможенных пошлин на ввоз автобусов большой вместимости, поэтому молдавские компании могут себе позволить покупать хорошие машины в Европе и возить на них… украинцев. А в странах Евросоюза все таможенные процедуры обходятся до 100 евро за одну машину, там туристический автобус считают средством производства, а не предметом роскоши. «Естественно, что болгарские, румынские, прибалтийские компании могут работать на более качественном подвижном составе», - говорит Главатский.

Перспективы есть

Cтабильно высокий спрос украинцев на автобусные туры может не реализоваться из-за банальной нехватки автобусов. Впрочем, Главасткий отмечает, что перед украинскими перевозчиками все же открылись новые перспективы: с 1 марта 2013 года заработала конвенция Интербус, которая регулирует выполнение нерегулярных (туристических) пассажирских международных перевозок. Украина подписала документ еще в 2005 году, но ратификация ее прошла только в октябре 2012 года, а в декабре был подписан соответствующий закон.

«Эта конвенция позволила украинским перевозчикам, в первую очередь тем, кто выполняет туры по ЕС, осуществлять перевозки в 30 стан Европы, которые являются участниками конвенции. Ранее наши перевозчики могли выполнять перевозки только в 17 стран», - поясняет Главатский.

По его словам, отечественные перевозчики сейчас активно осваивают новые направления. Так, в сезоне 2013 года они осуществляют поездки в Болгарию и Румынию.

Филянин считает, что автобусные туры будут активно развиваться, при этом экономные сохраняться точно. «Это очень удобно – за 200 евро посмотреть Европу, но практика свидетельствует, что люди, которые первый раз съездили дешево и быстро, потом хотят в тур по углубленной программе».

Захаренко согласен, что автобусные путешествия будут развиваться по двум направлениям – дорогие и бюджетные. Кроме того, он прогнозирует развитие туров по программе «самолет плюс автобус».

Король считает, что у рынка автобусных туров вполне осязаемые перспективы роста: «Объем бронировок увеличивается из года в год и такая тенденция в ближайшее время сохранится». По его мнению, основными направлениями будут Греция, Италия, Испания: «Туристы постепенно насыщаются классическими направлениями, такими как Польша, Чехия, Венгрия, и начинают переориентироваться на более дальние поездки. Неизведанным пока направлением для наших туристов является северная Европа - Дания, Швеция, Норвегия».

Александра Иванец