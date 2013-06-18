На дороге Киев-Одесса ограничено движение транспорта

На автомобильной дороге международного значения М-05 Киев - Одесса на участке км 298 +075 - км 298 +750 (левый проезд) ограничено движение транспорта из-за работ по строительству пешеходного перехода. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, движение автомобильного транспорта осуществляется в реверсивном режиме. Справка УНИАН, Автодорога М-05 — автомобильная дорога Киев-Одесса международного значения на территории Украины. Общая протяжённость — 453,3 км, с подъездами — 478 км.

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