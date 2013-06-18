В «МАКО» опровергают информацию о покупке медиа-холдинга UMH Group

В компании «МАКО Холдинг», входящей в группу «МАКО», которой владеет старший сын Президента Украины Александр Янукович, официально опровергают информацию о покупке компанией медиа-холдинга UMH Group.

Об этом сообщили УНИАН сегодня в Департаменте по связям с общественностью компании «МАКО Холдинг».

«В связи с появлением в ряде СМИ информации об интересе Александра Януковича к приобретению медиа-холдинга UMH Group официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности. На данный момент у Акционера группы «МАКО» нет никаких планов по приобретению медиа активов. Переговоры на данную тему также не ведутся», - сказано в заявлении.

Справка УНИАН. Предприятия группы «МАКО» работают на рынке Украины с 2009 года. По состоянию на 31 декабря 2012 года группа «МАКО» включала в себя холдинговую компанию ЧАО «МАКО Холдинг», банк ПАО «ВБР» и еще 16 предприятий в Украине, Нидерландах и Швейцарии.

ЧАО «МАКО Холдинг» (Донецк) занимается строительством зданий, сдачей в аренду собственной недвижимости. 100% акций общества владеет Александр Янукович.

UMH - мультимедиа группа, занимающая лидирующие позиции на рынках Интернета, радио и прессы в Украине и России. Базовый бизнес компании - производство контента для всех видов медиа. В портфель компании входят такие бренды как: Forbes, Vogue, Корреспондент, Теленеделя, i.ua, bigmir.net, football.ua, Ретро FM, Наше радио, Europa Plus, Авторадио, Аргументы и Факты, Комсомольская правда и другие.