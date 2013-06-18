Ernst&Young стала стратегическим консультантом нацпроекта «Воздушный экспресс»

Международная консалтинговая компания Ernst & Young победила в конкурсе по привлечению стратегического консультанта Национального проекта «Воздушный экспресс».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госинвенстпроекта, результаты конкурса были объявлены 17 июня.

Как отмечается в сообщении, компания Ernst & Young предложила оптимальное соотношение цены и отдельных комплексных решений согласно конкурсного задания.

Основной задачей Ernst & Young как консультанта будет повышение доходности проекта и разработка лучших решений, связанных с организацией пассажирских перевозок.

«Стратегический консультант поможет сделать этот проект привлекательным инвестиционным предложением для последующей концессии или приватизации проекта. Важной задачей компании является также определение оптимальной стоимости проезда с целью обеспечения постоянного пассажиропотока и рентабельности проекта», - отметил председатель координационного совета Национального проекта «Воздушный экспресс» Кирилл Бондарь.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что Китай может начать финансирование Национального проекта "Воздушный экспресс" по строительству железнодорожной ветки к международному аэропорту "Борисполь" уже на текущей неделе.

2 сентября 2010 года в Китае в присутствии глав государств Украины и КНР было подписано соглашение, согласно которому китайская сторона должна была построить железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км.

18 апреля 2011 года в Пекине (Китай) было подписано соглашение между Экспортно-импортным банком Китая и украинской стороной по строительству скоростной железнодорожной ветки между Киевом и международным аэропортом «Борисполь» («Воздушный экспресс») и сооружению объектов инфраструктуры Киевской области (в рамках подготовки к строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева) на сумму 2 млрд долл.

5 апреля 2012 года было зарегистрировано государственное предприятие «Дирекция по строительству и управлению национальным проектом «Воздушный экспресс» и другими инфраструктурными объектами Киевского региона».

Кредит под строительство предоставляли китайские банки на 15 лет с каникулами сроком в 3 года и ставкой кредитования Libor + 3,5%.

Справка УНИАН. Компания Ernst & Young является мировым лидером по предоставлению консалтинговых услуг, аудита, налогово-юридических услуг и услуг по сделкам. Компания предоставляет консультационные услуги компаниям, работающим во всех отраслях экономики: автомобильной, энергетической, металлургической, нефтегазовой, телекоммуникационной, инфраструктурной и др.

Ernst & Young успешно предоставляла консультации по реализации таких инфраструктурных объектов, как Международный аэропорт «Пулково», строительство скоростной автомагистрали «Москва - Санкт-Петербург», строительство платной скоростной автомагистрали «Западный скоростной диаметр» (Санкт-Петербург).