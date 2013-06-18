“Укрзализныця”: на праздники билеты в Крым раскупают в первые часы продажи

Примерно 70% железнодорожных билетов в крымском направлении на летние праздничные дни раскупают за несколько часов после открытия их продажи, которая начинается в 8:00 за 45 суток до даты отправления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга сообщил начальник оперативно-технологичного управления пассажирских перевозок “Укрзализныци” Иван Карпяк.

“Это тенденция на самые пиковые дни - праздничные даты, 60-70% билетов выкупают в первые часы продажи, за 45 суток до отправления”, - сказал он.

По словам Карпяка, проблема с билетами в крымском направлении на праздничные дни связана с тем, что все желающие хотят уехать в один день и примерно в одно и то же время.

“Все хотят выехать вечером 21 числа, чтобы утром после тяжелого рабочего дня уже быть на месте. Но “Укрзализныця” не имеет возможности удовлетворить потребности всех желающих, для этого просто недостаточно ресурсов”, - прокомментировал Карпяк.

По его словам, с 8 по 17 июня на маршруте Киев – Симферополь около 10% мест (600-1200 билетов) оставались свободными.

На вопрос о возможности запуска дополнительных поездов начальник управления пассажирских перевозок ответил, что резервные поезда задействованы на детских перевозках, потому их использование возможно не всегда.

“Резервные поезда задействованы на детских перевозках, если таких не будет, то мы пустим их по пиковым направлениям”, - сказал Карпяк.

Он также отметил, что на сегодняшний день в свободной продаже еще имеются билеты на праздничные дни в крымском направлении.

Как сообщал УНИАН, ранее на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Николай Азаров в ответ на жалобы пассажиров “Укрзализныци” в сети Facebook поручил Министерству инфраструктуры обеспечить бесперебойную продажу билетов в южном направлении.