Константин Кривенко назначен и.о. гендиректора «Укрпочты»

Исполняющим обязанности генерального директора Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» в понедельник назначен Константин Кривенко, до прошлой недели занимавший должность члена Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Как говорится в пресс-релизе Министерства инфраструктуры Украины, Кривенко приступил к исполнению обязанностей в понедельник.

«С 17.06.2013 года приказом Министерства инфраструктуры Украины № 180-О исполняющим обязанности генерального директора Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» назначен Кривенко Константин Евгеньевич», - говорится в сообщении. С марта 2012 года «Укрпочту» возглавляла Оксана Плотникова, которая 14 июня 2013 года сложила полномочия в связи с переводом в "Укрзализныцю".

«Учитывая успешный опыт внедрения проектов различных направлений Министерство инфраструктуры Украины пригласило Оксану Николаевну Плотникову в Государственную администрацию железнодорожного транспорта Украины для реализации реформаторских проектов», - пояснили увольнение Плотниковой в Мининфраструктуры.

Справка УНИАН. Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи Украины. «Укрпочта» предоставляет более 50 видов услуг в 14 отделениях по всей Украине. Штат компании насчитывает 95 тысяч сотрудников, из них 40 тысяч – почтальоны, 30 тысяч – операторы почтовой связи.