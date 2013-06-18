Депутаты хотят урегулировать сферу электронной коммерции

Девять народных депутатов (один из фракции "Батькивщина"), два из фракции Партии регионов и шесть из фракции «УДАР») предлагают урегулировать на законодательном уровне деятельность в сфере электронной коммерции в Украине.

Об этом говорится в проекте закона «Об электронной коммерции» (№2306а от 17 июня 2013 года), обнародованном на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, основной его целью является систематизация действующего законодательства в сфере электронной коммерции и обеспечение правового порядка дистанционного заключения сделок с применением электронных информационно-коммуникационных средств и технологий.

В частности, законопроект предусматривает введение в правовое поле ряда новых понятий, таких как: электронная коммерция, электронная форма представления информации, электронная сделка, дистанционное заключение и исполнение сделок и т.п.

Кроме того, проект закона определяет правовой статус субъектов электронной коммерции, а также устанавливает дополнительную правовую защиту потребителей в сфере электронной коммерции и ответственность за нарушения в данной сфере.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит систематизировать и усовершенствовать действующее законодательство в сфере электронной коммерции и внедрить единый подход в государственном регулировании общественных отношений, которые возникают при дистанционном заключении сделок купли-продажи товаров, выполнения работ и предоставления услуг.

Депутаты надеются, что принятие законопроекта приведет к повышению конкурентоспособности компаний, расширению и глобализации рынков, персонализации взаимодействия клиентов, а также привлечет внимание иностранных инвесторов к Украине и улучшит ее инвестиционный климат.

На сегодняшний день в Украине не существует специального закона, который бы системно регулировал отношения участников рынка электронной коммерции.

Как сообщал УНИАН, сумма операций с использованием электронных денег в первом квартале 2013 года, по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, выросла почти в 2 раза - до 511,331 млн грн.