МАУ с 17 июня увеличила частоту рейсов Киев – Лондон

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 17 июня увеличила частоту прямых регулярных рейсов по маршруту Киев – Лондон (Гэтвик) – Киев до 2 рейсов в день, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Данное направление пользуется неизменным спросом как среди туристов, так и среди деловых путешественников, для еще большего удобства которых мы и ввели дополнительную частоту на маршруте", – отметила корпоративный пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая.

Новые прямые рейсы по маршруту Киев – Лондон – Киев будут выполняться на современных самолетах Boeing-737 с двуклассной компоновкой салона.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира.

МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

МАУ планирует в период с июня по ноябрь расширить свой флот до 35 самолетов. Сейчас он составляет 27 судов.

В 2013 году МАУ планирует увеличить пассажиропоток на 60% - до 4,4 млн пассажиров.