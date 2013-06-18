Мининфраструктуры назначило и. о. начальника Одесского порта

Министерство инфраструктуры Украины назначило исполняющего обязанности начальника крупнейшего в Украине “Одесского морского торгового порта” (ОМТП), сообщили УНИАН в пресс-службе “ОМТП”.

Согласно сообщению, должность занял первый заместитель бывшего начальника “ОМТП” Михаил Соколов.

Юрий Васьков который с 12 июня 2013 года освобожден от должности начальника “ОМТП” и с 13 июня назначен на должность исполняющего обязанности председателя Госпредприятия «Администрация морских портов Украины».

Исполняющим обязанности директора порта назначен Геннадий Жуков, который с 2008 года возглавлял службу флота “ОМТП”.

Справка УНИАН. Одесский морской торговый порт - крупнейший порт в Украине и один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.

2012 год порт закончил с чистой прибылью 416,1 млн грн, 2011 год — 415,8 млн грн.