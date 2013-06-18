Донецкая железная дорога за 5 месяцев перевезла почти 450 тыс. льготников

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-мае 2013 года в дальнем сообщении перевезла 443,4 тыс. пассажиров льготных категорий, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

В том числе перевезли студентов - 260,1 тыс., детей (в возрасте до 14 лет) - 99 тыс., детей-сирот - 6,3 тыс., детей-инвалидов - 4,0 тыс., инвалидов по состоянию здоровья - 66 тыс. и инвалидов Великой Отечественной войны 1 тыс. человек.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога (ДЖД) является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализниця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

Железные дороги в соответствии с законодательством перевозят 26 льготных категорий граждан.