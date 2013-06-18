Янукович и Лукашенко дали старт демаркации совместной границы

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что сегодня был дан старт демаркации украинско-белорусской границы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в совместном заявлении для прессы с Президентом Беларуси Александром Лукашенко после церемонии подписания двусторонних документов.

По словам Президента, Протокол об обмене ратификационными грамотами Договора между Украиной и Республикой Беларусь о государственной границе от 12 мая 1997 года открывает возможность демаркации границы: «Подписав протокол, мы дали старт демаркации нашей совместной границы. Этот процесс особо важен, поскольку его скорейшее завершение способствует дальнейшему всестороннему развитию межрегионального приграничного взаимодействия», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июня 2013 г., Украина и Беларусь подписали Протокол об обмене грамотами о ратификации Договора между Украиной и Республикой Беларусь о государственной границе от 12 мая 1997 года.

Договор между Украиной и Республикой Беларусь о государственной границе был подписан 12 мая 1997 года, ратифицирован Верховной Радой Украины 18 июля 1997 года.

Однако, белорусская сторона медлила с его ратификацией. Это было связано с разногласиями в Беларуси и Украине в вопросе государственного долга, образовавшегося у Украины перед Беларусью в период прекращения существования Советского Союза.

17 мая 2010 года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Закон Республики Беларусь «О ратификации Договора между Украиной и Республикой Беларусь о государственной границе».

Для вступления в силу Договора о границе необходимо подписать Протокол об обмене грамотами о ратификации указанного документа. Протокол определяет должностные лица Украины и Республики Беларусь, уполномоченных на обмен ратификационными грамотами Договора о государственной границе, а также подтверждает, что ратификационные грамоты, подлежащие обмену, составлены надлежащим образом и в соответствующей форме.