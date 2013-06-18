Компания Boeing представила самый длинный «Лайнер мечты»

Американская компания Boeing представила на авиасалоне в Ле Бурже новый Dreamliner 787-10 — самый длинный и вместительный из линейки «Лайнеров мечты». Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-релиз Boeing.

На новую версию Dreamliner уже поступило более 100 заказов на общую сумму в 30 миллиардов долларов. В числе заказчиков — Air Lease Corporation, GE Capital Aviation Services, International Airlines Group, Singapore Airlines и United Airlines.

787-10 вместимостью до 330 кресел способен летать на расстояние почти в 13 тысяч километров. Для сравнения, вместимость 787-9 и 787-8 составляет до 290 и до 250 кресел, а дальность полета — 15,2 тысячи и 15,7 тысячи километров соответственно. Длина 787-10 составляет 68,3 метра, тогда как длина девятой и восьмой версий — 63 и 60 метров соответственно.

Семейство самолетов 787 Dreamliner было представлено в июле 2007 года. «Лайнер мечты» — первый полностью новый авиалайнер Boeing с 1995 года, когда был запущен 777.

В начале нынешнего года с Dreamliner произошло несколько происшествий, большая часть из которых была связана с задымлением из-за неисправных литий-ионных аккумуляторов. Из соображений безопасности полеты 787 были приостановлены по всему миру. Dreamliner возобновил выполнение рейсов в мае этого года.