Мининфраструктуры утвердило руководство Администрации морпортов и её филиалов

Министерство инфраструктуры Украины утвердило руководящий состав госпредприятия “Администрация морских портов Украины” (АМПУ) и его 19 филиалов, сообщили УНИАН в пресс-службе Мининфраструктуры.

Согласно сообщению, исполняющим обязанности председателя АМПУ назначили Юрия Васькова, который ранее возглавлял крупнейший в Украине Одесский порт.

Согласно сообщению пресс-службы, руководство большинства крупных торговых портов осталось неизменным, лишь формально изменив должность.

“Неизменным осталось руководство Феодосийского, Измаильского, Евпаторийского, Бердянского, Белгород-Днестровского портов, а также порта «Южный» и «Усть-Дунайск». Приказами Мининфраструктуры были внесены соответствующие изменения в ранее принятые решенияя о назначении руководителей этих госпредприятий по определению названия должности - «директор»,- уточняют в пресс-службе.

Таким образом, Одесский филиал АМПУ возглавил Михаил Соколов, Ильичевский - Алексей Кошелев, Южненский - Максим Широков, Белгород-Днестровский - Алексей Хаймёнов.

Также были назначены глава Керченского филиала администрации - Алексей Шацких, Севастопольского филиала - Сергей Тараканов, Евпаторийского - Евгений Пятачев и Ялтинского - Александр Котовский.

Руководелями филиалов АМПУ, расположенных в Азовском регионе, назначены: Вячеслав Резников, который согласно приказу Мининфраструктуры, исполняет обязанности начальника Бердянского филиала, и Алексей Росинский, возглавивший Мариупольский филиал.

Исполняющими обязанности начальников филиалов АМПУ в Дунайском регионе назначены: в Измаильском филиале - Николай Ильин, Ренийском филиале - Сергей Строя, в филиале «Усть-Дунайск» - Владимир Коровин.

Херсонский филиал возглавил Сергей Игнатенко, Скадовский - Олег Проточенко, Николаевский - Василий Иванюк, филиал “Октябрьск” - Андрей Егоров, “Дельта Лоцман” - Владимир Шарабура.

По информации пресс-службы, соответствующие кадровые решения приняты министерством и по 20 реорганизованным госпредприятиям, на которых назначены 12 человек, исполняющих обязанности директоров.

Как сообщал УНИАН, 13 июня 2013 года Администрация морских портов Украины была поставлена на учет во всех госорганах и начла свою работу.

Также зарегистрированы 19 ее филиалов.