Автоконцерн Chrysler отзывает 2,7 млн внедорожников

Американский автоконцерн Chrysler согласился с требованием правительства США отозвать 2,7 млн внедорожников из-за выявленных конструктивных дефектов, сообщает русская служба Би-би-си.

Отзыву подлежат две модели автомобилей: Jeep Grand Cherokee 1993-2004 годов выпуска и Jeep Liberty, выпущенные в 2002-2007 годах.

Ранее правительственный регулятор США отмечал, что бензобаки в этих автомобилях легко воспламеняются после дорожных столкновений, что много раз приводило к человеческим жертвам.

По мнению регулятора, расположение бензобаков является конструктивным дефектом данных моделей.

Представители концерна заявляют, что в их автомобилях нет никаких дефектов, однако они готовы рассмотреть дополнительные меры, чтобы повысить надежность машин, если у водителей возникают опасения.