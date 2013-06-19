В Запорожье столкнулись 2 маршрутки: госпитализированы 7 человек

В Запорожье в результате столкновения двух маршрутных микроавтобусов с травмами госпитализированы 7 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как напомнили в пресс-службе, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 18 июня, в 20.28 на перекрестке ул. Панфиловцев и проспекта Ленина.

В результате ДТП 7 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в городскую больницу, говорится в сообщении.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Вместе с тем начальник сектора профилактической работы управления ГАИ ГУ МВД Украины в Запорожской области Андрей Топчий вчера поздним вечером сообщил УНИАН, что после столкновения двух маршруток в медучреждения с повреждениями разной степени были доставлены 16 человек.

"По информации, имеющейся на данный момент, в результате этого ДТП каретами "скорой" в медучреждения доставлены 16 человек. Состояние пяти из них медики квалифицируют как "средней степени тяжести". У остальных повреждения, по предварительным данным, легкие: ушибы, кровоподтеки и прочее. Скольких пострадавших госпитализируют, пока не известно", - отметил тогда Топчий.

По его словам, предварительная причина столкновения маршруток на центральном проспекте Запорожья - несоблюдение дистанции водителем одного из пассажирских микроавтобусов.

"По предварительным данным, водитель одного из маршрутных такси, подъезжая к пешеходному переходу в районе пересечения проспекта Ленина с ул. Панфиловцев, снизил скорость, чтобы пропустить пешехода, а водитель задней маршрутки не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение", - рассказал Топчий.

Он также уточнил, что из 16 пострадавших - 15 пассажиров маршруток, еще один - пешеход, который переходил проезжую часть в момент ДТП. Водители микроавтобусов от помощи медиков отказались.