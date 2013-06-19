«Белавиа» увеличивает частоту полетов из Минска в Киев

Минск. Белорусская Национальная авиакомпания «Белавиа» с 1 июля увеличивает частоту полетов в Киев с 10 до 12 раз в неделю.

Как сообщили УНИАН в «Белавиа», дополнительные рейсы будут осуществляться в понедельник вечером и в среду утром преимущественно на самолетах CRJ-100/200.

«Увеличение частоты выполнения рейсов связано с укреплением деловых связей Беларуси и Украины, ростом спроса у бизнес-сообщества двух государств на полеты между столицами», - отметили в авиакомпании.

Кроме этого, авиакомпания рассчитывает на повышение числа транзитных пассажиров, путешествующих из Киева через Минск по сети маршрутов «Белавиа». Также улучшатся стыковки белорусских рейсов в киевском аэропорту «Борисполь» с украинскими авиаперевозчиками, что позволит быстрее добраться до любого аэропорта Украины.

Справка УНИАН. Национальная авиакомпания «Белавиа», созданная в 1996 году, является крупнейшим авиаперевозчиком в Беларуси.

Осуществляет регулярные рейсы из Минска, Гомеля, Гродно по 42 направлениям в 24 страны Европы и Азии.

С 1997 года - действительный член Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), с 2010 года входит в Ассоциацию европейских региональных авиакомпаний (ERAA).

В настоящее время «Белавиа» располагает двумя самолетами Embraer-175, шестью Boeing 737-500, пятью Boeing 737-300, четырьмя CRJ-100/200 и тремя Ту-154М.

В 2012 году авиакомпании перевезла 1,3 млн пассажиров, что на 24% больше по сравнению с 2011 годом.

С 31 марта т.г. «Белавиа» увеличила частоту полетов в столицу Украины до 10 раз в неделю.