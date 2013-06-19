В России намерены ввести временный мораторий на использование скутеров

Депутаты Госдумы России озаботились высоким уровнем ДТП и трагических случаев при управлении скутерами и квадроциклами: по данным ГИБДД, за пять месяцев 2013 года количество аварий на двухколесном транспорте только в Москве выросло вдвое, пишут "Известия".

Издание напоминает, что в ноябре 2013 года в России вступит в силу новый федеральный закон, которым всем скутеристам предписано получить водительские удостоверения новой категории М (мопед), однако комитет по транспорту Госдумы намерен рассмотреть уже на ближайшем заседании предложение экспертов о введении в России временного моратория на использование скутеров несовершеннолетними и водителями без прав.

В ГАИ признают, что мопеды и скутеры — их давняя головная боль. Официальной статистики количества скутеров и мопедов в России не существует, но, по оценкам ведомства, в стране эксплуатируется не менее 1,5 млн единиц.

В этой связи зампредседателя комитета по транспорту Госдумы РФ Сергей Тен намерен поднять вопрос о временном запрете скутеров и мопедов до 5 ноября 2013 года, пока не вступит в силу подписанный президентом закон о введении в практику новой категории М (мопеды), необходимой для управления малокубатурным двухколесным транспортом.