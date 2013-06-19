В Бразилии мэры городов снижают цены на автобусы после волны протестов

Мэры столиц семи штатов Бразилии во вторник, 18 июня, объявили о снижении цен на проезд в автобусах, из-за повышения которых в стране начались протесты.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Агентство отмечает, что 17 июня акции против повышения цен на проезд в общественном транспорте и больших трат на проведение Кубка Конфедераций по футболу прошли в 11 городах, в том числе и в столице страны - городе Бразилиа. На улицы вышли более 220 тысяч человек. Поводом для протестов, начавшихся в 13 июня, стало повышение цен на проезд в автобусе и метро на 20 сентаво (примерно три рубля). Бразильцы также недовольны недостаточным финансированием сфер образования и здравоохранения.

Во вторник, 18 июня, мэры городов Порту Алегри, Ресифи, Жоао Пессоа, Манаус, Куйаба и Виктория объявили о немедленном снижении тарифов на проезд. Мэр Сан-Паулу Фернандо Хаддад на собрании городского совета отказался понизить цены, в то время как большинство участников собрания эту идею поддержали. Однако Хаддад заявил, что изучит таблицу транспортных расходов и подумает, за счет чего можно сократить цены на автобусы и метро.

В настоящее время в Сан-Паулу проходит шестой день манифестаций. В центре города собралось более 50 тысяч человек, часть из которых пытается захватить мэрию. В Рио-де-Жанейро также продолжаются протесты. Для предотвращения беспорядков в городе работают 1,2 тысячи полицейских.