“Укравтодор” в июле отремонтирует дорогу Киев-Одесса за средства ЕБРР

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в июле 2013 года проведет капитальный ремонт дороги Киев-Одесса за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства.

“В этом году, уже в июле, мы начнем капремонт дороги Киев-Одесса на участке Киев-Белая Церковь. С 13-го по 17 километр дорога будет ремонтироваться за бюджетные деньги. С 17-го по 87 километр – за счет кредитных средств ЕБРР и Европейского инвестиционного банка”, - цитирует пресс-служба главу “Укравтодора” Евгения Прусенко.

По его словам, на сегодняшний день продолжаются переговоры о дальнейшем кредитовании со стороны ЕБРР.

“Сегодня идут переговоры о дальнейшем кредитовании реконструкции оставшегося участка магистрали Киев-Одесса. Кроме того, мы планируем укладку верхнего слоя асфальтобетона на участке Краснознамянка-Одесса, который с 2007 года работает в средних и нижних слоях”,- уточнил Прусенко.

Кроме того, с 18 июня “Укравтодор” начал ремонт на участка дороги Одесса-Мелитополь-Новомосковск (Херсонская обл. - км 184 +281 - км 185 +631), с последующим её переводом в 1 категорию (устройство второй проезжей части).

Как сообщал УНИАН, ранее на заседании Кабмина премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк подтвердили планы по финансированию ремонта дороги Киев - Одесса.

Справка УНИАН. Источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине выступают акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Общий объем поступления средств из указанных источников в специальный фонд госбюджета для дорожного хозяйства в 2013 году запланирован в сумме 15,9 млрд грн, в то время как потребность составляет более 36 млрд грн.

Всего на финансирование "Укравтодора" в 2013 году предусмотрено 23,9 млрд грн, из них 15,565 млрд грн - на дорожные работы, 8,4 млрд грн - на погашение кредитной задолженности.