Глава “Укравтодора”: осталось отремонтировать 1 млн кв м дорог
“Укравтодор” планирует завершить ямочный ремонт дорог страны до конца июня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил глава «Укравтодора» Евгений Прусенко.
Он отметил, что на сегодняшний день осталось отремонтировать 1 млн кв. м. «Сейчас ликвидировано в процессе ремонта 4,2 млн кв. м. Еще остается почти миллион квадратных метров, преимущественно на дорогах местного значения, но в некоторых областях и на дорогах государственного значения. Делается все возможное, чтобы закончить эти работы до конца июня», - сказал Прусенко.
Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») может быть вынуждено отказаться от новых масштабных проектов ради ремонта дорог общегосударственного и местного значения.
При этом будет продолжаться сотрудничество с международными финансовыми организациями (МФО), а также сотрудничество на условиях государственно-частного партнерства.
Улучшение качества дорог потребует увеличения ежегодного финансирования до 40 млрд грн с 16,9 млрд грн, предусмотренных в госбюджете на 2013 год.
Справка УНИАН. Государственное агентство автомобильных дорог Украины «Укравтодор» в 2012 году осуществило кассовые расходы на общую сумму 10,139 млрд грн, из которых на дорожные работы потрачено 6,95 млрд грн, а на оплату финансовых обязательств по ранее взятым кредитам - 3,1 млрд грн.