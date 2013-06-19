Банк Китая начал финансирование нацпроекта «Воздушный экспресс»

Экспортно-импортный банк Китая сегодня открыл финансирование Национального проекта «Воздушный Экспресс».

Об этом заявил председатель Госинвестпроекта Владислав Каськив, сообщили УНИАН в пресс-службе Госинвестпроекта.

"Сегодня, 19 июня 2013 года, Госинвестпроект получил официальное сообщение от Экспортно-импортного банка Китая об открытии финансирования Национального проекта «Воздушный экспресс», - говорится в сообщении.

«Национальный проект «Воздушный экспресс» - это первый большой инфраструктурный проект, который реализовывается на окупаемой основе. За всю историю независимой Украины еще не реализовывалось таких масштабных инфраструктурных объектов за негосударственные средства», - отметил Каськив.

По его словам, конечной задачей реализации проекта является последующая передача его в концессию или приватизация.

«Открытие кредитной линии позволяет уже сейчас начать активную стадию строительства скоростного железнодорожного пассажирского сообщения между Киевом и международным аэропортом «Борисполь», - отметил в свою очередь руководитель координационного совета Нацпроекта «Воздушный экспресс» Кирилл Бондарь.

Кредитным соглашением также определен генеральный подрядчик с китайской стороны - компания СМСЕС - Китайская государственная компания машинной индустрии и комплексных подрядов, она является одной из крупнейших инфраструктурных компаний в Китае. Именно СМСЕС будет осуществлять закупки в рамках Национального проекта «Воздушный экспресс»

Контроль над использованием кредитных средств будут осуществлять Госинвестпроект и Экспортно-импортный банк Китая.

Напомним, Национальный проект «Воздушный экспресс» - это создание скоростных пассажирских перевозок между ст. «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом “Борисполь” и развитие инфраструктуры международного аэропорта “Борисполь”. Полная прибыльность проекта предусматривает кроме прямой коммерческой выгоды также позитивные эффекты в смежных отраслях – транспорте, логистике, туризме, услугах.

Общая сумма кредита составляет 372 млн дол. Кредит будет выделяться двумя траншами. Первый транш на сумму 52 млн дол. будет использован на выполнение проектных и подготовительных работ. Второй - 320 млн дол. – обеспечит непосредственно строительство инфраструктурных объектов.