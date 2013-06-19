Убытки “Укрзализныци” от перевозки пассажиров за 5 месяцев составили 3 млрд грн

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) в январе-мае 2013 года понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму 3 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-центре “Укрзализныци”.

В том числе, убытки от перевозки пассажиров в дальнем сообщении с начала года составили 1,378 млрд грн, в пригородном сообщении - 1,388 млрд грн, от льготных перевозок - 179,9 млн грн.

“За пять месяцев 2013 года железными дорогами перевезено льготных категорий граждан на сумму 249,3 млн грн, а компенсации получено 69,4 млн грн, или 28%”,- уточняют в пресс-службе.

Негативные финансовые результаты “Укрзализныця” покрыла за счет собственных доходов от перевозки грузов.

В тоже время, по информации пресс-центра, Росийские железные дороги (“РЖД”) в 2013 году получили от государства 5 млрд грн на компенсацию таких убытков.

“Наши ближайшие соседи ОАО «РЖД» получили 20 млрд руб. (5 млрд грн) от государства в 2013 году на компенсацию убытков от пассажирских перевозок. До этого российские железнодорожники дополнительно получили в 2012 году на субсидирование пассажирских перевозок в дальнем сообщении 10 млрд руб (2,5 млрд грн)”,- сообщают в пресс-службе.

В "Укрзализныце" отмечают насущную необходимость в поддержке на государственном и региональных уровнях по обеспечению потребности пассажиров в перевозках, в частности, действии компенсаторного механизма покрытия убытков перевозчика за предоставление услуг по уровню цен ниже себестоимости, и финансирование обновления пассажирского подвижного состава.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») в январе-марте 2013 года сократила убытки от перевозки пассажиров в дальнем и пригородном сообщении по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 8% - до 1,86 млрд грн с 2,02 млрд грн.