В Украине могут увеличить штрафы за разрушение дорог грузовым транспортом

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») предлагает увеличить штрафы за разрушение дорог грузовым транспортом для водителей с 510-650 грн до 1360-2125 грн, для перевозчиков - с 1360-1700 грн до 17000 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава «Укравтодора» Евгений Прусенко.

Он сообщил, что соответствующий законопроект будет рассмотрен на заседании Кабинета министров.

«Предлагается увеличить штрафные санкции за превышение веса транспортного средства и приблизить их к тем штрафным санкциям, которые действуют в Беларуси и в соседней Польше», - сказал Прусенко. Он также отметил, что в Беларуси штрафы эквивалентны 1900-4700 грн, в Польше 2280-5600 грн.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины планирует обеспечить оборудование основных транзитных магистралей системами автоматического грузового контроля до конца 2014 года.

В ходе общения с пользователями сети Facebook премьер-министр Николай Азаров сказал, что системы контроля веса автомобилей будут установлены на всех транзитных трассах Украины. Он отметил, что эти системы работают в автоматическом режиме и позволяют не только измерить вес автомобиля, но и зафиксировать номер регистрации автомобиля и сделать его фотографию.

В марте 2013 года Азаров заявил, что считает необходимым ограничить движение большегрузного транспорта по автомагистралям страны, чтобы дороги меньше разрушались.