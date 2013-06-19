Убытки “Укрзализныци” от перевозки пассажиров за 5 лет составили почти 35 млрд грн

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины “Укрзализныця” в 2008-2013 годах понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму 34,681 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе “Укрзализныци”.

“Убытки “Укрзализныци” от пассажирских перевозок традиционно покрывает сам перевозчик за счет перекрестного субсидирования, но в условиях жестко регулируемых тарифов на перевозку и отсутствия государственных дотаций до уровня нулевой рентабельности, за последние 5 с половиной лет с 2008 по 2013 годы они составили 34,681 млрд грн”,- комментируют ситуацию в пресс-службе.

Согласно сообщению, на данные средства “Укрзализныця” могла бы обновить парк поездов и повысить уровень сервиса перевозок.

“За эту сумму железные дороги Украины могли бы приобрести 140 новых современных скоростных электропоездов для перевозки пассажиров в Украине, обеспечить спрос на основные направления и поднять уровень сервиса перевозок до европейского уровня”, - комментирует ситуацию пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в январе-мае 2013 года “Укрзализныця” понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму 3 млрд грн.

В том числе, убытки от перевозки пассажиров в дальнем сообщении с начала года составили 1,378 млрд грн, в пригородном сообщении - 1,388 млрд грн, от льготных перевозок - 179,9 млн грн.