Польские депутаты обвиняют госхолдинг РКР в неправомерной продаже компании PKL

Варшава. Группа депутатов польского сейма, входящих в объединение "Солидарная Польша" (SP), обвинила государственный железнодорожный холдинг PKP S.A. в нарушениях законодательства при продаже компании Polskie Koleje Liniowe (PKL), владеющей туристической инфраструктурой в польских горах.

Об этом пишет веб-портал Kurier Kolejowy.

"Депутаты подали заявление о начале процедуры контроля продажи PKL в Генеральную прокуратуру, Верховную контрольную палату (NIK) и Счетную палату Кракова", - пишет издание.

Также депутаты обвиняют основателей компании Polskie Koleje Górskie (PKG), которая приобрела PKL, в нанесении ущерба общественным интересам и превышении своих полномочий.

По данным портала, PKG, созданная органами местного самоуправления четырех польских регионов, должна была остаться собственником более 100 га земли, на которых расположена инфраструктура PKL.

"Но оказалось, что ее (землю – УНИАН) получит заграничный капитал", - пишет Kurier Kolejowy.

Польская Rzeczpospolita сообщает, что, согласно заявлению ряда депутатов местных органов власти, которые создали PKG, они не знали, что 98% акций PKL получит не созданная ими компания, а финансовый партнер транзакции Mid Europa Partners.

Депутаты обвиняют руководство PKG в дезинформации и использовании их для того, чтобы контроль над ценным активом получил зарегистрированный в "налоговом раю" инвестиционный фонд.

Вместе с тем, глава PKG Лукаш Хмельовский назвал эти обвинения безосновательными.

"Не важно, сколько процентов акций имеют органы местной власти. Договор составлен таким образом, чтобы он был безопасным и защищал наши интересы. Это какая-то политическая истерика, несерьезные действия", - заявил он.

Глава компании подчеркнул, что инвестиционный фонд, который профинансирует покупку, не сможет без согласия органов местной власти, создавших PKG, продать или передать кому-то принадлежащие ему акции.

"Глава города (Закопане – УНИАН) делает прикрытие, а нас пытается убедить в том, что мажоритарный акционер будет нас спрашивать о согласии. Мы должны в это верить?" - сказал изданию депутат одного из местных советов.

Как сообщал УНИАН, в конце мая PKP S.A. сообщил о продаже компании Polskie Koleje Linowe (PKL), владеющей лыжными подъемниками и туристической железнодорожной линией в горах Польши, за 67,2 млн долл. Соответствующий договор был подписан с компанией Polskie Koleje Gоrskie S.A. (PKG), созданной властями известного польского горнолыжного курорта Закопане совместно с властями нескольких близлежащих районов.

РКР заявила, что именно эта компания предложила наилучшие условия, назвав одним из важным аргументов то, что органы местной власти Польши будут иметь возможность влиять на развитие PKL.

Справка УНИАН. Приватизация созданной в 1936 году PKL, главным активом которой является лыжный подъемник в самом популярном курорте Польше - Закопане, вызывал много споров в стране среди политиков, представителей органов государственной власти и рядовых граждан.

Агентство внутренней безопасности ABW (аналог СБУ) в конце прошлого года обнародовало рапорт, согласно которому приватизация этой компании может поставить под угрозу национальные интересы, поскольку после ее продажи ряд частных лиц могут потребовать компенсации за отобранные ранее государством земельные участки, на которых расположены объекты PKL. Сейчас они этого не могут сделать, поскольку земля принадлежит государству и используется для государственных нужд.

Компания, которую номинально оценили примерно в 13 млн долл., в 2011 году получила более 3 млн долл. чистой прибыли при выручке почти 17 млн долл. Данные за 2012 год не публиковались.