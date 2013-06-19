В Киеве временно изменены маршруты автобусов № 75 и 78

В Киеве в маршруты автобусов № 75, 78 временно внесены изменения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс», изменения связаны с проведением 19 июня работ по асфальтированию ул. Героев Войны.

Так, автобусы № 75, курсирующие от ст. м. «Выставочный центр» до ул. Московской (поселок Жуляны), будут следовать по маршруту: ул. Ленина (от ул. Московская) – ул. Шевченко – ул. Советская – Кольцевая дорога – просп. Академика Глушкова.

Автобусы № 78 «Ст. м. «Васильковская» – аэропорт «Киев» (Жуляны)» будут курсировать по маршруту: станция метро «Васильковская» – ул. Трутенко – ул. Ленина – ул. Шевченко – ул. Советская – Кольцевая дорога – Воздухофлотский просп.