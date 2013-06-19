Убытки Донецкой железной дороги от пассажироперевозок в дальнем сообщении составили 170 млн грн

Убытки Донецкой железной дороги (ДЖД) от перевозки пассажиров в дальнем сообщении в январе-мае 2013 года составили 170 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД.

Согласно пресс-релизу, за данный период ДЖД перевезла около 3 млн человек.

Как сообщал УНИАН, в январе-мае 2013 года “Укрзализныця” понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму 3 млрд грн.

В том числе, убытки от перевозки пассажиров в дальнем сообщении с начала года составили 1,378 млрд грн, в пригородном сообщении - 1,388 млрд грн, от льготных перевозок - 179,9 млн грн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога (ДЖД) является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализниця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).