Профсоюзы приватизируемой РКР Сargo грозят забастовкой

Варшава. Профсоюзы работников крупнейшего грузового железнодорожного перевозчика в Польше компании РКР Сargo, которую власти планируют в этом году приватизировать, грозят забастовкой, требуя повышения зарплат и гарантий трудоустройства в компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов работников железной дороги FZZK.

Согласно сообщению, профсоюзы предоставили правлению компании время до 14 июля, объявив о проведении референдума о возможности проведения забастовки.

"Если до 14 июля 2013 год правление PKP Cargo не начнет переговоры и не договорится по поводу изменений в организационной структуре, пакета гарантий для сотрудников, а также увеличения зарплат и выплаты премий, мы начнем трудовой спор",- сказано в сообщении.

Пресс-секретарь PKP Cargo Мариуш Пшибыльский отказался озвучить УНИАН требования профсоюзов, заверив, что компания не планирует массовых увольнений среди 24 тыс. сотрудников.

Он также сказал, что правление намерено как можно скорее договориться с профсоюзами на условиях, которые бы удовлетворяли две стороны.

По данным польской газеты Dziennik Gazeta Prawna, сотрудники требуют от правления повысить зарплаты на около 140 долл., гарантировать трудоустройство до пенсии для всех, кто работает на компанию 25 лет, и 6 лет для всех других сотрудников. Пшибыльский сказал, что средняя зарплата в компании превышает официальную среднюю зарплату в Польше, которая на конец первого квартала текущего года составляла около 1150 долл. (без налогов), не предоставив точных данных.

Dziennik Gazeta Prawna напомнила, что государственный железнодорожный холдинг РКР планирует продать 50% минус одна акция PKP Cargo за около 470 млн долл., которые хочет направить на погашение части долга, составляющего более 1,3 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, PKP Cargo в прошлом году сократила чистую прибыль более, чем на треть - до 83,4 млн долл., получив выручку в 1,625 млрд долл.

В 2011 году компания, которую власти планируют вывести в этом году на фондовую биржу, получила рекордную за всю свою историю прибыль в 125 млн долл. - почти в 6,5 раз больше, чем в 2010 году.

Справка УНИАН. Входящая в государственный железнодорожный холдинг РКР (созданный властями в 2001 году для реструктуризации отрасли) PKP Cargo является лидером среди работающих в Польше грузовых железнодорожных перевозчиков, доля которого на рынке традиционно превышает 50%.

Компания также является вторым крупнейшим грузовым железнодорожным перевозчиком в Европе.