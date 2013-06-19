Польский госхолдинг РКР опровергает обвинения в нарушениях при продаже PKL

Варшава. Польский государственный железнодорожный холдинг PKP S.A. опровергает обвинения в нарушениях законодательства в ходе приватизации входящей в него компании Polskie Koleje Liniowe (PKL), которая владеет подъемником в самом известном польском горнолыжном курорте - Закопане.

Об этом сказано в совместном заявлении РКР и компании Polskie Koleje Gоrskie (PKG), купившей PKL, текстом которого располагает УНИАН.

"Договор был заключен в соответствии с законодательством и наилучшей практикой, применяемой при таких транзакциях. Договор действует, и все заявления о том, что он является результатом неправомерных действий, мы считаем попыткой поставить под сомнение действующее в Польше законодательство в этой сфере", - сказано в заявлении.

Госхолдинг и PKG, которую создали органы местного самоуправления ряда польских регионов во главе с властями Закопане, заявили, что подобные обвинения создают угрозу для будущего сотрудничества властей с инвесторами, направленного на развитие Польши.

"Весь процесс был проведен в соответствии с законодательством и отвечал государственным интересам, а также находился под тщательным надзором Министерства транспорта", - отмечается в заявлении.

РКР заявила, что депутаты местных советов, создавшие PKG, выразили согласие с тем, что контрольный пакет акций будет передан компании Mid Europa Partners, выступившей финансовым партнером сделки.

Согласно заявлению, подписанный 22 мая договор о продаже PKL вступит в силу после его утверждения акционерами РКР и получения разрешения от Антимонопольного комитета.

Как сообщал УНИАН, группа депутатов польского сейма, входящих в объединение "Солидарная Польша", обвинили РКР и PKG в нарушениях законодательства при продаже PKL и обратились в прокуратуру и другие органы с просьбой провести соответствующее расследование.

В конце мая PKP S.A. сообщил о продаже компании Polskie Koleje Linowe (PKL), владеющей лыжными подъемниками и туристической железнодорожной линией в горах Польши, за 67,2 млн долл. Соответствующий договор был подписан с компанией Polskie Koleje Gоrskie S.A. (PKG), созданной властями известного польского горнолыжного курорта Закопане совместно с властями нескольких близлежащих районов.

РКР заявила, что именно эта компания предложила наилучшие условия, назвав одним из важным аргументов то, что органы местной власти Польши будут иметь возможность влиять на развитие PKL.