Убытки Одесской железной дороги от пассажироперевозок составили 347 млн грн

Убытки Одесской железной дороги (ОЖД) от перевозки пассажиров в январе-мае 2013 года составили почти 347 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ОЖД.

Согласно сообщению, в частности, убытки от перевозок пассажиров в дальнем сообщении составили 234,7 млн грн, в пригородном - 112,5 млн грн.

За указанный период ОЖД перевезла более 7 млн пассажиров.

Как сообщал УНИАН, убытки “Укрзализныци” в январе-мае 2013 года от перевозки пассажиров составили 3 млрд грн, в том числе убытки от перевозки пассажиров в дальнем сообщении - 1,378 млрд грн, в пригородном - 1,388 млрд грн, от льготных перевозок - 179,9 млн грн.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

По состоянию на конец І полугодия 2012 года эксплуатационная длина железнодорожных путей ОЖД составляла почти 4 тыс. км, количество пассажирских и грузовых вагонов составляло 0,9 тыс. и 20,9 тыс. соответственно.