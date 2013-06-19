Пассажиропоток через украинские аэропорты за 5 месяцев вырос на 4,6%

Пассажиропоток через украинские аэропорты в январе – мае вырос на 4,6% и составил 4,7 млн человек, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на министра Владимира Козака.

При этом спрос на услуги украинских авиакомпаний в мае вырос на 10,1%.

Как отмечается в сообщении, позитивная динамика увеличения пассажиропотока достигнута за счет расширения перевозок новым генеральным перевозчиком – авиакомпанией «МАУ», а также за счет активной маркетинговой политики других авиакомпаний, включая «лоу-костеров». Значительную роль в этом процессы сыграло и взаимопонимание между участниками рынка и государственными регуляторами.

«Мы осуществили ряд согласованных и эффективных шагов, которые позволили предложить авиапассажирам широкий выбор удобных и комфортных маршрутов. Кроме того, существеннее стал выбор уровня цен и сервиса авиакомпаний», - цитирует пресс-служба министра.

По его мнению, рост количества авиакомпаний, работающих в Украине, обусловлен созданными в Украине условиями для авиаперевозчиков, а также реализацией проектов модернизации украинских аэропортов, осуществленной в рамках подготовки к футбольному чемпионату Евро-2012. Следующим шагом, по словам министра, станет реконструкция региональных аэропортов, которые будут принимать участников чемпионата по баскетболу - Евробаскет-2015.

«Увеличение мощностей аэропортов проходит в соответствии со стратегическим планом развития авиационной инфраструктуры страны, цель которого – достигнуть принципиально нового уровня международной конкурентоспособности в отрасли отечественных авиаперевозок. Мы должны в полной мере использовать наши возможности», - подчеркнул министр.

Он также отметил, что международный аэропорт «Борисполь» необходимо вывести на уровень одного из ключевых восточноевропейских хабов, который в совокупности с региональными аэропортами позволит сформировать эффективную систему авиасообщения, объединяющую нашу страну с любой другой страной мира.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что украинские аэропорты в рамках программы подготовки к Евро-2012 были реконструированы с учетом перспективы их дальнейшего развития и роста пассажиропотока.

По итогам 2012 года пассажиропоток украинских аэропортов увеличился на 13,2% по сравнению с 2011 годом - до 14,1 млн пассажиров.

98% пассажирских авиаперевозок обеспечили 8 основных аэропортов, в том числе Международный аэропорт «Борисполь», «Днепропетровск», «Донецк», «Киев» (Жуляны), «Львов», «Одесса», «Симферополь» и «Харьков».

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