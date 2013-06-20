Эксимбанк Китая открыл финансирование «Воздушного экспресса»

Экспортно-импортный банк Китая открыл финансирование Национального проекта «Воздушный Экспресс».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госинвестпроекта.

«19 июня 2013 года Госинвестпроект получил официальное сообщение от Экспортно-импортного банка Китая об открытии финансирования Национального проекта «Воздушный экспресс», - говорится в сообщении.

Председатель Госинвестпроекта Владислав Каськив заявил, что Национальный проект «Воздушный Экспресс» - первый крупный инфраструктурный проект, который реализуется на окупной основе. За всю историю независимой Украины еще не реализовывались такие масштабные инфраструктурные объекты не за государственные средства, добавил он.

«Конечной задачей реализации проекта является дальнейшая передача его в концессию или приватизация. Создать прибыльный инфраструктурный объект нам поможет наш стратегический консультант – компания Ernst&Young», - сказал Каськив.

По словам руководителя координационного совета Нацпроекта «Воздушный Экспресс» Кирилла Бондаря, открытие кредитной линии позволяет уже сейчас начать активную стадию строительства скоростного железнодорожного пассажирского сообщения между Киевом и международным аэропортом «Борисполь».

Кредитным соглашением, сообщили в Госинвестпроекте, также определен генеральный подрядчик с китайской стороны - компания СМСЕС (Китайская государственная компания машинной индустрии и комплексных подотрядов).

«Она является одной из крупнейших инфраструктурных компаний в Китае. Именно СМСЕС будет осуществлять закупки в рамках Национального проекта «Воздушный Экспресс», - сказано в сообщении.

Кредитные средства имеют исключительно целевое назначение, отмечают в Госинвестпроекте, а контроль за их использованием будет осуществлять Госинвестпроект и Экспортно-импортный банк Китая.

Справка УНИАН. Национальный проект «Воздушный Экспресс» - это создание скоростных пассажирских перевозок между ст. «Киев-пассажирский» и международным аэропортом “Борисполь” и развитие инфраструктуры международного аэропорта “Борисполь”.

Полная прибыльность проекта предусматривает, кроме прямой коммерческой выгоды, также позитивные эффекты в смежных отраслях – транспорте, логистике, туризме, услугах.

Общая сумма кредита составляет 372 млн. долларов. Кредит будет выделяться двумя траншами. Первый транш, на 52 млн. долл., будет использован на выполнение проектных и подготовительных работ. Второй $320 млн. долл. обеспечит непосредственно строительство инфраструктурных объектов.

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